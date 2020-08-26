"الوزراء" عن فرض رسوم على الراسبين: طالب الطب يكلفنا 50 ألف جنيه سنويا

كشف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار فرض رسم على الطلاب حال الرسوب بالجامعة وإعادة العام الدراسي، موضحًا أن القرار يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على حق الدولة التي توفر التعليم المجاني للطلاب، كما أن طالب الطب يكلف الدولة 50 ألف جنيه سنويا.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن بعض الطلاب لا يأخذون العملية التعليمية بالجدية الكافية فيرسبون أكثر من مرة، ولكن نسبة الرسوب بالجامعات تصل إلى 20%، كما أن تعديل القرار يراعي حالات الرسوب القهري.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار يستهدف حالات الرسوب غير المبررة، موضحًا أن طالب الطب البشري والأسنان يدفع بين 6 آلاف و12 ألف جنيه حال الرسوب مرة واحدة، وفقا لمجلس الجامعة.

وأوضح أن طلاب الهندسة والحسابات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، يدفعون بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، ومن 4 ـ 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، ومن 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.