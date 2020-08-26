قطع التيار الكهربائي عن كفر شكر للصيانة الجمعة

أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، يوم الجمعة المقبل، لإجراء صيانة شاملة، وذلك لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم.

وأوضحت "بركات"، أن عملية الفصل ستشمل كلًا من كفر شكر بالكامل، وقرى "كفر تصفا – الزمرونية – البقاشين – أسنيت – الشقر – المنشأة الكبري – الصرف الصحي 201 – المدينة 1 ، 2 ، 3 ، 4".

وأشارت، إلى أنه تم التنبيه على أهم المغذيات المتأثرة وهي مستشفى كفر شكر المركزى، ومركز شرطة كفر شكر، ومجلس مدينة كفر شكر، والمشتركين، والمخابز، وعمليات المياه، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات الصحية بنطاق القرى، لاتخاذ تدابيرهم اللازمة طوال فترة قطع الكهرباء.