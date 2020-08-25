حمدوك: محادثة شفافة مع بومبيو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنّه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع حمدوك على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنّه ناقش ذلك في محادثة شفافة ومباشرة مع بومبيو، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأكد حمدوك في حديثه مع وزير الخارجية مايك بومبيو، دعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية، والعلاقات الثنائية، قائلا إنّه يتطلع لخطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر.

توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، للسودان على متن أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم، في ثاني محطات جولة يقوم بها حاليا في المنطقة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، أنّه أظهر مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية في القدس، مسؤولا يحيي بومبيو وهو يصعد الدرج إلى طائرته، قائلا: "أنت الآن في رحلة تاريخية"، وأومأ الدبلوماسي الأمريكي بالموافقة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ إسرائيل والسودان لا تربطهما علاقات دبلوماسية، وإذا لم يتم تغيير المسار في اللحظة الأخيرة، فستكون الرحلة الأولى من نوعها".

من جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر: "يسعدني أن أعلن أنني على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".