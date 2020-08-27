المسلماني: اضطراب المجتمع العلمي البحثي حول العالم بخصوص لقاحات كورونا

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، إن هناك اضطراب في المجتمع العلمي البحثي على مستوى العالم، وهو الذي يؤثر بدوره على بيانات منظمة FDA الأمريكية والتي يراها البعض متضاربه ومتناقضة.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الانتخابات الأمريكية تتحكم بشكل كبير في ظهور لقاح فيروس كورونا، حيث أنه وفي حال تم اكتشاف عقار ضد الفيروس قبل 3 ديسمبر، حيث أنه وفي حال تم الوصول إليه قبل ذلك التاريخ ففرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز أعلي، وفي حال تم التوصل إليه بعد ذلك التاريخ فهي ورقة سيستخدمها المرشح المعارض له، موضحا أن اللقاح سيكون هو الناخب الأول في الحياة السياسية الأمريكية، وهناك بعضا من مؤيدي "ترامب" يؤكدون بأن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية لا تريد الإفصاح عن العقار حتى لا تعزز فرص ترامب بالفوز في الانتخابات لما اسموه بـ"مواطني الدولة العميقة".

واكد أن هناك 4 أشخاص على مستوى العالم قد استفادوا من جائحة كورونا، أولهم "جيف بيزوس" مدير شركة "أمازون" والذي نجح في حصد ما يقرب 70 مليار دولار في فترة 3 أشهر الخاصة باجتياح فيروس كورونا للعالم، مشيرا إلى أن تلك الأرقام الفلكية التي وصلت إليها ثروته تجعله أمام تسائل مجتمعي هو كيف يكون شخص معدل ثروته أكبر من دولا كثيرة، وفي حال تم فرض الضرائب على ثروته الطائلة سيوفر فرص عمل لملايين المواطنين حول العالم.