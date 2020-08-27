صبحي: الرئيس مهتم جدا بتنمية مهارات الشباب وقدراتهم وإعدادهم للقيادة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الشباب على المشاركة بشكل تطوعي مع الوزارة فى مختلف المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها مؤخراً ، منها مبادرة Be Safe حيث العمل على توعية المواطنين بالاجراءات الاحترزاية والالتزام بالتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمشاركة فى أعمال تطهير وتعقيم المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف قبل فتحها، وكذا المشاركة فى مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب ووزارة النقل لتوعية المواطنين بالاجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة، وغيرها من المشاركات فى مبادرات عديدة.

ولفت الوزير في تصريحات صحفية خلال لقائه مع الشباب اعضاء برلمان الشباب والكشافة، وطلاب جامعات "القاهرة، عين شمس، حلوان، والجامعات الخاصة اليوم إلى الاهتمام الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وإعدادهم للقيادة والعمل على تمكينهم إيماناً منه بأن الشباب هم أمل الأمة، ومكون أساسي فى تنمية الدولة والمشروعات القومية التى تشهدها البلاد الفترة الراهنة.

الوزير : 20 ألف شاب وفتاة ساهموا فى تنظيم دخول الناخبين للجان الشيوخ وتوعيتهم

ودعا وزير الدكتور أشرف صبحي الشباب للمشاركة السياسية الفعالة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم واختيار أفضل ما يمثلهم، مثنيا فى هذا السياق على المشاركة الإيجابية للشباب فى انتخابات مجلس الشيوخ التى أجريت مؤخرا، والمشاركة التطوعية لنحو 20 ألف شاب وفتاة فى المساهمة فى تنظيم دخول الناخبين للجان وتوعيتهم بالالتزام بالاجراءات الاحترازية.يأتي ذلك وقد طالت المناقشات الحديث عن مبادرة "دراجتك صحتك" التى تنفذها الوزارة حيث تطرح الدراجات أمام الشباب والمواطنين للشراء بسعر مدعم فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة للتنقل، إضافة إلى حصول المبادرة على رعاية كريمة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروعات تنموية للنشء والشباب فى جميع المحافظات

كما ناقش اللقاء أبرز ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الراهنة من برامج ومشروعات تنموية للنشء والشباب فى جميع المحافظات، وسياساتها نحو توسيع قاعدة المستفيدين من تلك البرامج، وتوجه الوزارة نحو التحول الرقمي فى مشروعاتها بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلي من التطور التكنولوجي والوصول لأكبر عدد من الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، مستعرضا المجهودات التى بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية فى ظل أزمة كورونا، والمشاركة المجتمعية المتميزة للشباب والفتيات فى القري والنجوع والمدن فى خدمة المواطنين وتفعيلاً لدور مراكز الشباب المجتمعي على أرض الواقع، علاوة على اهتمام الشباب للمشاركة فى برامج وأنشطة الوزارة التى نفذتها أون لاين.