بتول عرفة تعلن تعاونها مع المطرب هاني شاكر في كليبه الجديد

أعلنت المخرجة بتول عرفة عبر "تويتر" تعاونها مع أمير الغناءالعربي هاني شاكر في كليبه الجديد.

وعلقت بتول قائلة": سعيدة جداً بهذا التعاون مع أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر و الشركة المحترمة الأقرب إلى قلبى لايف ستايلز ستوديوز ،ربنا يوفقنا إن شاء الله

جدير بالذكر أن بتول قدمت مؤخرا أغنية bonvoyage، من إخراج بتول عرفة لكارول سماحة وجرى تصويرها وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.