شروط قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية في أكتوبر 2020

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، وكذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو ترويجي للتقديم في الكليات العسكرية 2020، دفعة أكتوبر 2020 بعد أن أعلنت عن قبول دفعات جديدة.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالكليات العسكرية...

أولا: الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعي، بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 فقط.

أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يكون غير متزوجًا أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم، عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى158سم كحد أدنى).

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، لا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.

أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار.

أن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر) بدون تردد ومن المرة الأولى، وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثواني من إصدار الأمر بالقفز .

يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة)، وكذلك اختبار المعلومات العامة، وأن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى).

يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة).

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا – الأكاديميات).

أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.

يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية .

كما خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع tansiq.mod.gov.eg، ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق.