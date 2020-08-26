المسلماني: لقاح كورونا الصيني بـ150 دولارًا والهندي بـ4 دولارات

قال الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، إن أمريكا وروسيا والصين هم الأقوى اقتصاديًا وهم أيضًا المتصارعون في للوصول للقاح ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت روسيا الوصول لقاح ضد كورونا، فيما بدأ استخدام اللقاح الصيني قبل إعلان روسيا توصلها للقاح بـ3 أسابيع.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأسعار التي خرجت بخصوص علاج كورونا جاء اللقاح الصيني بسعر 150 دولارًا وهو الأغلى عن اللقاح الروسي، حيث أعلنت روسيا أن سعر اللقاح لديها يصل لعشر سعر اللقاح الصيني، موضحًا أن الهند أعلنت بأن سعر العقار سيكون في حدود 4 دولارات، وذلك لكونها دولة لم توقع على اتفاقيات تعترف بالملكية الفكرية للعقاقير.

وأكد أن التوقعات حاليًا بأن عام 2021 سيصل حجم مبيعات اللقاحات كلها في حدود 44 مليار دولار، بينما وصل حجم خسائر الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا لأكثر من 20 تريليون دولار، مشيرًا إلى أنه لا تجرؤ أي دولة إعلان توصلها لعقار ضد فيروس كورونا وهي لم تتوصل له في الحقيقة، وذلك لأنها وبذلك الإجراء ستقتل شعبها، ولا يتحمل أي نظام حول العالم تلك المسؤولية الأخلاقية والسياسية.