مركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف في 10 نقاط

يعد مركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، أحد أهم الركائز الأساسية التي تدعم المنظومة الصحية في المحافظة ومحافظات الصعيد، لما يتفرد به المركز في تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبيا.

1 ــ يعد المركز الأول على مستوى محافظة بني سويف بصفة خاصة وصعيد مصر بصفة عامة.

2 ــ أنشئ المركز بالتعاون بين الجامعة مع بعض البنوك والجمعيات الحكومية والأهلية لخدمة المحافظة والصعيد.

3 ــ شُيد المركز على مساحة أربعة أفدنة، ويضم عيادات خارجية للكشف، وأخرى متخصصة في التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات.

4 ــ يشرف على المركز نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية.

5 ــ يضم المركز حمامات سباحة علاجية واستشفائية، و قسمًا داخليًا لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون جلسات تأهيل مستمر.

6 ــ يضم المركز قاعة مؤتمرات كبيرة للمساهمة في تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لعقد المؤتمرات التي تخدم المركز.

7 ـ من المتوقع أن يستقبل المركز ألف طفل يوميا في مختلف التخصصات.

8 ــ تشرف كلية الطب والمستشفى الجامعي على إدارة المركز الذي يقع في منطقة شرق النيل ببني سويف.

9 ــ من المتوقع أن يعمل المركز خلال شهور قليلة عقب الإنتهاء من توريد الأجهزة الطبية والاستشفائية والمعدات.

10 ــ تولي جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب إهتماما كبيرا بالمركز، لما سوف يقدمه من خدمات لأطفال بني سويف بصفة خاصة والصعيد بصفة عامة من ذوي الاحتياجات الخاصة.