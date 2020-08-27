رئيس قصور الثقافة الأسبق يصف هدم أقدم دار سينما في الصعيد بالـ "كارثة"

كشف سعد عبدالرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، كواليس هدم سينما "رينسانس"، بمحافظة أسيوط، لافتًا أنها تعد أقدم دار سينما في صعيد مصر، حيث تم إنشائها عام 1908، وتم إعادة بنائها فى عام 1935، وكانت تحمل اسم "سينما أسيوط الشتوى".

واعتبر "عبدالرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن إزالتها يعد هدما لأداة من أدوات تثقيف وتنوير وتوعية المواطنين على مدى عقود من الزمن.

ووصف "عبدالرحمن"، هدم السينما بالـ "كارثة"، لأنها من أحد معالم التثقيف والتنوير فى صعيد مصر، مشدداً على أن المحافظين السابقين لم يوافقوا على قرار الهدم وفق طلب الشركة المالكة للسينما.

وتابع: "المحافظ الحالى لم يعرف له دور بالمحافظة إلا إصدار قرار بهدم أقدم دار سينما فى الصعيد"، مشيرًا أن المحافظين السابقين رفضوا أن يعطوا موافقة بالهدم، ولذلك حدث حوار بين المحافظة والشركة أسفر عن إلزام الشركة بشراء عدد 2 ماكينة سينما لقصر الثقافة بالمحافظة ولكن ممثلى الشركة لم يلتزموا بذلك".

من جهته قال المهندس أحمد عبد السلام، رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط، إن الإدارة تعاملت مع إزالة سينما "رينسانس" بالمحافظة، على أساس مبنى تم استيفاء شروط الهدم، مشدداً على أن وزارة الثقافة وافقت على القرار.

وأضاف: "وزير الثقافة وافق على قرار الهدم، وموجودة المستندات التى تؤكد ذلك"، مؤكدًا أن السينما كانت على مساحة 1400 متر مسطح فى منطقة حيوية بمحافظة أسيوط، وقرار الإزالة صدر 2018 والهدم تم بالكامل، لافتًا أن الـ1400 متر أصبحوا متساويين بالأرض.

ورداً على سعد عبدالرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الذي قال إن محافظ أسيوط الحالي هو الذى أصدر قرار الهدم، قال "عبد السلام"، مشددًا على أنه لا يوجد محافظ له دخل بقرارات الإدارات العاملة فى المحافظة كونها تعمل وفق لوائح وقوانين، ولكنه يتدخل عندما يكون هناك تقصير أو خلل ما.