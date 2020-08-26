بعد واقعة كفر الدوار.. المذابح الأسرية في البحيرة "وجع" لا ينتهي

في مشهد تنعدم فيه كل معاني الأنسانية، جرى العثور على جثة ربة منزل 23 سنة وطفليها التوأم 3 سنوات مذبوحين داخل منزلهم، وذلك في ظروف غامضة بمنطقة منشية النصر، بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، فيما فرضت قوات الأمن، طوقاً أمنياً حول منزل الضحايا، ونقلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار المركزي، تحت تصرف النيابة.

تلك الحادثة لم تكن الأولى بالمحافظة ذاتها، وتستعرض لكم "الوطن" الحوادث المشابهة، والمذابح التي شهدتها البحيرة خلال الفترة الماضية، والتي تركت أثراً كبيراً في أذهان سكان المدينة، وكانت الحديث الشاغل في تلك الفترة، من خلال التقرير التالي:

- تفاصيل مذبحة كفر الدوار.. دماء في الشارع وكفوف مختفية.. وحكاية 11 سجينًا

الجدة متفحمة والابن الأصغر مات من الدخان.. التحريات: آثار دماء للجناة.

حصلت "الوطن"، على تفاصيل القصة الكاملة، لمذبحة "كفر الدوار" بالبحيرة، التى راح ضحيتها أسرة كاملة، مكونة من 7 أشخاص "عامل وأمه ووزجته و4 من أبنائه".

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- القصة الكاملة لإعدام عشيقين بسبب ذبحهما الزوج في البحيرة

سلكت "زينب" أقصر الطرق نحو حبل المشنقة، ولم تفكر في شيء، سوى رغبتها في الخيانة، حتى يخلو لها الجو مع عشيقها "أسامة"، قررا التخلص من الزوج، الذي يقف عقبة في طريق مقابلاتهما، وقضائهما أوقاتا في المتعة الحرام، فأعدا خطة لقتله والتخلص من الجثة، لتدعي الزوجة أنه خرج ولم يعد، لكن المباحث كشفت سرهما، وعاقبتهما المحكمة بالإعدام شنقا، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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- "الوطن" في قرية الأسرة المذبوحة بالبحيرة: تفاصيل العيد الحزين

فجأة تحول المنزل البسيط الذي يقع على أطراف قرية صغيرة بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، بالقرب من الكوبري الدولي 45 "الإسكندرية - كفر الدوار"، إلى بركة من الدماء، وكتلة من الأحزان، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن لقيت أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وابنين، مصيرها بالقتل ذبحا ليلة العيد، في ظروف غامضة.

وتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، بعد أن فرضت قوات الشرطة، طوقًا أمنيًا بمحيط مسرح الجريمة، تزامنًا مع استجواب شهود العيان من الجيران.

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- «ريّا وحسب الله» يعودان للقتل بالبحيرة.. والابنة تكشف وقائع الجريمة البشعة

ظلت تتألم لمدة عام كامل، فقد فرض عليها زوج والدتها حصاراً حديدياً، حتى لا تفضح جريمتهما البشعة، لكنها لم تتحمل عذاب الضمير، وقررت الهرب مع أول فرصة، وإبلاغ الشرطة بالجريمة، التي راحت ضحيتها الزوجة الثانية لزوج أمها، وابنتهما الرضيعة، بالإضافة إلى جنينها، بعد ذبح والدته، وإحراق جثتها.

"منى": أمي وزوجها ذبحا "ضرّتها" ودفناها ورضيعتها في حفرة داخل المنزل وحبساني سنة خشية فضحهما

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- موظف يذبح زوجة عمه بسكين داخل المطبخ بغرض السرقة في البحيرة

كشفت أجهزة الأمن في البحيرة، لغز ذبح سيدة بقرية عوض التابعة لمركز أبو المطامير، وتبين أن موظفًا بمجلس المدينة، ابن شقيق زوج المجني عليها وراء الحادث.

وجرى العثور على جثة "هدى. ا" 40 عاما، مذبوحة داخل مطبخ منزلها، وتبين وجود بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة 8 غوايش ذهبية ومبلغ مالي.

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- ضبطهما فجرا.. أب يذبح ابنته وعشيقها ويلقي جثتيهما من البلكونة في دمنهور

في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ذبح أب بمساعدة نجله، بقرية سليمان يونس التابعة لقرية زاوية غزال مركز دمنهور في البحيرة، ابنته وعشيقها وألقيا جثتيهما من بلكونة غرفة نومها بمنزل الأسرة، بعد ضبطها معه في وضع مخل، واتصل بالشرطة وسلم نفسه ونجله معترفا بارتكاب جريمته.

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- سائق "توك توك" يذبح زوجته ويسمّم أطفاله الأربعة.. و"ينتحر"

شهدت قرية "شرمساح" بدمياط، اليوم، مأساة قيام سائق "توك توك" بذبح زوجته وتسميم أطفاله الأربعة، ما أدى لمقتل الزوجة وطفلتين، ونقلت الإسعاف الطفلة الثالثة وشقيقها إلى المستشفى، وأعقب ذلك انتحار المتهم بمادة سامة بعد إلقاء القبض عليه.

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- قتل زوجته وبناته الـ3 ثم انتحر.. التفاصيل الكاملة لمذبحة الرحمانية

مذبحة أسرية جديدة شهدتها محافظة البحيرة، راح ضحيتها 5 أفراد من أسرة واحدة، هم أب وزوجته و3 بنات صغيرات تتراوح أعمارهن بين 8 سنوات وسنة ونصف السنة.

وأفادت التحريات الأولية حول المذبحة التي وقعت أحداثها داخل أحد المنازل الريفية في عزبة "علي خضر"، التابعة لمركز الرحمانية، بأن الأب، الذي يعمل "مبيض محارة"، أقدم على قتل زوجته، ثم أجهز على بناته الثلاث، قبل أن يشنق نفسه مستخدماً حبلًا علقه في سقف المنزل.

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- كشف غموض ذبح ممرض بمنزله في كفر الدوار بالبحيرة

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، من الرائد محمود هندي رئيس مباحث مركز كفر الدوار، بتلقى بلاغ من الأهالي بوجود جثة لشخص بمنزله بناحية عزبة نصر بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة "ش. م. ع" 55 سنة، ممرض بيطري، ومقيم بذات الناحية بمدخل منزله يرتدي كامل ملابسه، وبه إصابة بجرح نحري بالرقبة "ذبح" وجروح سطحية بالرأس والوجه، ووجود بعثرة ببعض محتويات المنزل.

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