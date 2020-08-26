تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار

شيع العشرات من أهالي منطقة منشية النصر وعثمان وزاوية عبود بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، مساء اليوم، جثامين ضحايا مذبحة حي منشية النصر، إلى مقابر العائلة بمنطقة بولس، عقب تصريح النيابة العامة بدفن الجثث.

وكان المستشار حسام السقا، مدير نيابة كفر الدوار، صرح بدفن جثامين الثلاثة ضحايا من أسرة واحدة بحي منشية النصر، عقب انتهاء الطب الشرعي بدمنهور من تشريح جثامين الضحايا.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكبيه من خلال فريق البحث الجنائي بكفر الدوار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام.