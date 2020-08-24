السيطرة على حريق بمنزل في الأقصر

تمكن رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أمس الأحد، من السيطرة على حريق شب في منزل مواطن بقرية النواصر التابع لمجلس قروي النجوع، مما أسفر عن حدوث خسائر في أدوات زراعية وبعض ملحقات المنزل، دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

التفاصيل تعود إلى تلقي المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطارًا من غرفة النجدة بقيادة جمال عبد المحسن، يفيد بنشوب حريق في منزل مبني بالطوب اللبن، ما أدى إلى حريق موتور خاص بمياه للزراعات، وبعض مخلفات الزراعة وجوال تبن وقمح، وامتدت النيران إلى الجار المرافق له، وأسفرت عن تفحم 3 عدادات كهرباء و3 كنبات وباب.

وعلى الفور انتقل لموقع الحريق عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن، رئيس غرفة العمليات، وصالح غانم، رئيس قرية النواصر التابعة لمجلس قروي النجوع، ومأمور مركز شرطة إسنا ورئيس المباحث، وسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.