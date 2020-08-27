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محمود مسلم

أكثر من 75 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

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أ ش أ
09:48 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
الهند

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 75 ألفا و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و310 آلاف و235 حالة.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية الخميس، أنّ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1023 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 60 ألفا و472 شخصا.

يذكر أنّ الهند أشد دول آسيا تضررا بالفيروس، والثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة.

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