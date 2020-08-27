إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسوهاج

أصيب 3 أشخاص إثر اصطدام دراجة بخارية بشخص أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز البلينا بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى البلينا المركزي، أخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع مصادمة ومصابين بناحية دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "أحمد.ا.ف" 19 عاما، عامل، ويقيم بناحية نجع مازن دائرة المركز، اختل توازنه واصطدم بـ"صالح.ع.ح" 18 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، حال عبوره الطريق، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة كل من قائد الدراجة البخارية، مرافقة "فاروق.ج.ا" 18 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، "صالح.ع.خ" 45 عاما، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين للمستشفى المركزي، تحويل الأخير لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.