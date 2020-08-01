غلق كورنيش النيل والمتنزهات ثاني أيام العيد بسوهاج

أغلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة لليوم الثاني في عيد الأضحى المبارك كورنيش النيل بمدينة سوهاج، كما أغلقت الحدائق والمتنزهات، وذلك لمنع حدوث تجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت الأجهزة الأمنية في وضع حواجز امنية بطول كورنيش النيل يوم الخميس الماضي، ونشرت العناصر الأمنية بطول الكورنيش لمنع تواجد المواطنين، خلال أيام العيد، كما نشرت شرطة المسطحات الزوارق التابعة لها لمنع السباحة في مياه نهر النيل.

وتعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها في ساعات النهار الأخيرة لمنع تواجد المواطنين الذين يبدأون في التوافد على كورنيش النيل آخر اليوم بعد انكسار الموجه الحرارة، وتم في أول يوم منع أعداد كبيرة من الوصول إلى كورنيش النيل.