فيديو.. "سام إسماعيل" مصري يسطع في سماء هوليود ويستعد للعمل مع جوليا روبرتس

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، تقريرًا تلفزيونيًا عن سام إسماعيل المخرج المصري في سينما هوليوود، الذي قدم عددًا من الأفلام والمسلسلات العالمية وحقق من خلالها جوائز دولية كبيرة.

آخر هذه الجوائز حصول "إسماعيل" على "جولدن جلوب" عن مسلسله الدرامي مستر روبرت، مع الممثل المصري الأمريكي صاحب الأصول الصعيدية رامي مالك، وهو من المخرجين المصريين الذين تتميز أعمالهم المصرية بخصوصية تجعله يُعتبر مخرجًا مبتكرًا ومبدعًا، إذ استطاع إدخال أفكار جديدة على صناعة السينما والدراما الأمريكية.

وطور المخرج المصري أداء عددًا كبيرًا من النجوم في هوليود، إذ درس الفنون الجميلة في جامعة نيويورك، وبعد التخرج التحق ببرنامج الإخراج في معهد الفيلم الأمريكي وحصل على درجة الماجستير ويستعد الآن لإخراج فيلم جديد مع جوليا روبرتس، بعد استطلاع رأي من الجهة المنتجة للعمل لاختيار مخرج للتجربة الجديدة.