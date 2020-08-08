وفاة رئيس رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية.. وعائلته: خسارة كبيرة

توفي Lorenzo Soria، رئيس رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، وهي المنظمة التي تقف وراء حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، عن عمر ناهز 68 عاما في منزله بلوس أنجلوس، بحسب أحد أفراد عائلته، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وقالت عائلته في بيان نشره موقع Variety: "وفاته خسارة كبيرة لنا ولكل من عرفه لقد كان شديد الالتزام والإيمان بقوة صناعة السينما لعلاج العالم وتسليط الضوء على الظلم، كانت مساهماته هائلة.. لقد كان مقاتلا أحببناه بشدة".

انتخب Lorenzo رئيسًا لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية في عام 2019، وكان في منتصف فترة ولايته.

وولد Lorenzo في الأرجنتين وانتقل بعدها للعيش إلى إيطاليا في سن مبكر، بدأ عمله كصحفي في مجلة L’Espresso الإيطالية الأسبوعية.

وقالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية في بيان "كان لورنزو عضوًا محبوبًا في صناعة الترفيه ومجتمع هوليوود وسيُفتقد بشدة".

فيما قالت سيلفيا بيزيو، عضو رابطة هوليوود للصحافيين الأجانب، لـ Variety "أنا محطمة لقد عرفت Lorenzo لمدة 40 عامًا، خبر وفاته غير متوقع، وسوف نفتقده بشدة".