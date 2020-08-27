انتهاء تصوير الجزء الثاني من "الآنسة فرح"

شارك الفنان تامر فرج، جمهوره بالصورة الأخيرة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، المقرر عرضه قريبا.

ونشر فرج، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورة تجمعه مع الفنانين أحمد مجدي ومحمد كيلاني، مُعلقًا عليها: "مع الأمزاز.. آخر صور من التصوير".

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق إلى جانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.