صحة بني سويف: منحة مجانية بكلية الطب لابنة الطبيبة شهيدة كورونا

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم الخميس، أنه استجاب لرغبة الطالبة مروة عبدالحميد عبدالباسط ابنة الشهيدة الدكتورة إيمان إبراهيم المتوفية، بإصابتها بفيروس كورونا خلال شهر يونيه الماضي، في الالتحاق بكلية الطب البشري جامعة النهضة، قد تقرر منحها الدراسة داخل الجامعة.

وأوضح "يوسف" في تصريحات صحفية أنه تم التواصل مع الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ووافق على الفور بعد العرض على مجلس الجامعة على منح الطالبة منحة دراسية للالتحاق بكلية الطب البشري جامعة النهضة ببني سويف تقديرًا لوالدتها لاعتبارها من شهداء الواجب.

ووجه وكيل وزارة صحة ببني سويف الشكر والتقدير للمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة على استجابتهم السريعة عقب التواصل معهم، مقدما التهاني للطالبة مروة ومتمنيًا مزيد من التوفيق والنجاح.

وكرمت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، أسرة الدكتورة إيمان إبراهيم، والتي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال شهر يونيو الماضي.