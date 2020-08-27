مياه الدقهلية: تشغيل سيارة خدمة العملاء المتنقلة بشرق المنصورة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالدقهلية، عن تشغيل سيارة خدمة عملاء متنقلة بمنطقة شرق المنصورة، والتي تتواجد بجوار الحي بشارع الجيش، بموقع المقر القديم لمركز خدمة العملاء.

وبحسب بيان الشركة، فإن السيارة تستقبل العملاء من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً يوميًا ماعدا يوم الجمعة، والعطلات الرسمية.

وتقدم السيارة خدمات متعددة منها: التعاقد، وسداد الفواتير، والدفع المقدم، وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، واستقبال الشكاوى والعمل على حلها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأكدت أن ذلك من منطلق حرص الشركة على تطوير خدماتها، وتقديمها بشكل أسرع، وأيسر للمواطنين.

وذكرت أن هذه السيارة واحدة من 5 سيارات متنقلة لخدمة العملاء، تم توريدها عن طريق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لخدمة عملاء الشركة بنطاق المحافظة، وخاصة الأماكن البعيدة والنائية، والعمل في توقيتات بخلاف مواعيد العمل الرسمية.