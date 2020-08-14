بعد زيادة قيمة الشرائح.. أسعار خدمة العملاء المضافة لفاتورة الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة في تحصيل قيمة الفواتير بعد بدء تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء، ووفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولي الوزارة فإنه تم تثبيت قيمة مقابل خدمة العملاء التي تتم إضافتها على إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

فما قيمة خدمة العملاء؟ ولماذا تضاف على الفاتورة؟ وما قيمتها على الشرائح المختلفة؟

ما هي خدمة العملاء؟

هي خدمة تضاف إلى جميع شرائح المستهلكين سواء عدادات ميكانيكية أو عدادات ديجتال أو مسبقة الدفع، وحتى مستقبلات العدادات الذكية، وهي تكلفة طباعة الفاتورة وقراءة المحصل وغيرها من استخراج الفاتورة.

تختلف قيمتها حسب الشريحة التي يقع فيها المستهلك، لكن إذا كانت قراءة العداد "صفر" فتكون قيمتها 9 جنيهات، وهي قيمة ثابتة للسكني والتجاري.

لماذا تضاف قيمة خدمة العملاء إلى الفاتورة؟

تلك الخدمة تشمل التكاليف التي تسبق إصدار الفواتير، ومنها:

نظام قراءة وطباعة الفواتير.

المنظومة الإلكترونية التي تدير العدادات مسبوقة الدفع.

تلقي شكاوي الأعطال، وإصلاحها.

قيمة خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع السكني

القراءة "صفر" 9 جنيهات.

الشريحة الأولى من كيلو وات إلى 50 كيلو وات جنيه واحد فقط.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات جنيهان.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات 40 جنيهًا.

قيمة خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع التجاري

القراءة "صفر" 9 جنيهات.

الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات 5 جنيهات.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات 15 جنيهًا.

الشريحة الثالثة من 251 حتى 600 كيلو وات 20 جنيهًا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات 25 جنيهًا.

الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات 40 جنيهًا.