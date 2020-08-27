"هنعمل لغبطيطه" لعمر كمال وشاكوش تتفوق على "أماكن السهر" لعمرو دياب

تصدرت أغنية "هنعمل لغبطيطه" لعمر كمال وحسن شاكوش، قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إذ حققت أكثر من 2.2 مليون مُشاهدة، وذلك منذ طرحها قبل يومين تقريبًا.

وتفوقت "هنعمل لغبطيطا" على أغنية "أماكن السهر"، للفنان عمرو دياب، حيث تحتل المركز الثالث في قائمة تريند "يوتيوب"، بعدما سبق وطرحها الهضبة قبل 3 أيام، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وكانت الصفحة الرسمية لجائزة وورلد ميوزيك أوورد العالمية، قد احتفلت على موقع فيس بوك بالنجم الكبير عمرو دياب بالتزامن مع إطلاق كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر".

ووصفت" ميوزيك أوورد" عمرو دياب بالأسطورة الحية، مشيرة إلى أن أغنيته الجديدة "أماكن السهر" احتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة منذ طرحها.

وأضافت أن الهضبة قدم أولى مفاجآته لجمهوره هذا الصيف بإطلاق الكليب الذي شاركت فيه النجمة دينا الشربيني.

وحققت الأغنية 3.5 مليون مشاهدة على موقع فيس بوك .

أغنية أماكن السهر من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، وإخراج أحمد نجار.