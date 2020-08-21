Spider Man 3 ومافيا.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يحاول المواطنون التزام المنزل قدر الإمكان للوقاية منه، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "كلبي دليلي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "حلم العمر" الساعة 8 مساء، وفيلم "بنات العم" الساعة 10 مساء، وفيلم "نعمة" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" الساعة 4 مساء، وفيلم "مافيا" الساعة 7:30 مساء، ومسرحية "سيدتي الجميلة" الساعة 10 مساء.

قناة MBC 2

عرض فيلم Spider-Man 3 الساعة 5 مساء، وفيلم Wonder Woman الساعة 8 مساء، وفيلم The Wolverine الساعة 10:30 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج التليفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "رامز واكل الجو" الساعة 10 مساء، وبرنامج "أسعد الله مساءكم ج3" الساعة 10:30 مساء، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.