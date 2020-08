واحد صعيدي ومسرح مصر الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يحاول المواطنون التزام المنزل قدر الإمكان للوقاية منه، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيبم "واحد صعيد" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "كود 36" الساعة 8 مساء، وفيلم "اللمبي 8 جيجا" الساعة 10 مساء، وفيلم "30 يوم في العز" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "باريس الحب" الساعة 4 مساء، وفيلم "غرام الأفاعي" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "سكة العاشقين" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

فيلم Bad Teacher الساعة 4:30 مساء، وفيلم How to Be Single الساعة 6 مساء، وفيلم Baywatch الساعة 8 مساء، وفيلم Mike and Dave Need Wedding Dates الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "سفر الأحلام" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "رامز واكل الجو" الساعة 10 مساء، وبرنامج "مسرح مصر" الساعة 10:30 مساء.