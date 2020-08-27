اتحاد عمال مصر يدعو لاستمرار إجراءات مواجهة كورونا

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة والمؤسسات التابعة له، برئاسة جبالي المراغي، الملايين من عمال مصر للاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بارتداء الكمامات في مواقع العمل والإنتاج والمواصلات والحرص على النظافة العامة، والتباعد الاجتماعي، مع الاستمرار في العمل من أجل زيادة الإنتاج.

واستند إلى التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، على أن الفترة الراهنة مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذرا من تزايد أعداد المصابين بكوفيد 19، مؤكدا على أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، خلال الفترة الأخيرة، قد يدفع الحكومة إلى الحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين بما يجنب مصر سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض الدول.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام لإتحاد عمال مصر، إن الاتحاد العام، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية بالمحافظات، واللجان النقابية التابعة له في كل مواقع العمل على مستوى الجمهورية تتواصل مع العمال لتوعيتهم، بمخاطر هذا الوباء، وأهمية عدم "الاستهانة" بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد على أن تراجع أعداد الوفيات والمصابيين يتطلب المزيد من "الاحتراز" وتوخي الحذر، وتطبيق روشتة "الوقاية خير من العلاج".

وكانت وزارة الصحة قد سجلت أمس الخميس الصحة 206 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و19 وفاة، في ظل تراجع يومي في أعداد الضحايا، وهو الأمر الذي يتطلب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية.