الأرصاد: ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم تصل إلي 34 درجة مئوية على القاهرة ووجود سحب في سماء الجمهورية تقلل من الرطوبة خلال فترات النهار مما يجعل الطقس معتدل على السواحل الشمالية ويميل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ويستمر حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الطقس لطيف في فترات الليل على أغلب الأنحاء ولكن خلال الأيام القادمة سنشهد إرتفاعات طفيفة في درجات الحرارة ومن المتوقع غدًا أن تكون درجة الحرارة 35 درجة على القاهرة وبعد ذلك ترتفع إلي 36 و 37 درجة مع بدايات الأسبوع.

وتابع، أن موعد فصل الصيف سينتهي يوم 23 سبتمبر ويبدأ فصل الخريف وخلال هذه الفترة ستستمر نسب الرطوبة في إرتفاعتها وهو ما يزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم سواء في فترات النهار أو الليل.