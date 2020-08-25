الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وكذلك على شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة فالعظمى هي: 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح: العظمى 30 والصغرى 22 ، وسوهاج: العظمى 39 والصغرى 25، وقنا: العظمى 40 والصغرى 26، والأقصر: العظمى 41 والصغرى 26، وأسوان: العظمى 41 والصغرى 26.