الأرصاد الجوية : انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وستشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا شديدا الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، ومعتدلا في الجنوب.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، القاهرة العظمى هي 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 والصغرى 26، والأقصر العظمى 41 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 26.