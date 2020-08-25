الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وانخفضت معدلات الرطوبة بنسبة 5% لتسجل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%، بدلا من 80%.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 26، والاقصر العظمى 40 والصغرى 26 وأسوان العظمى 41 والصغرى 26.