الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس الأربعاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، مع نزول الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 40 والصغرى 26، والأقصر العظمى 41 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 26.