العريش تتوعد أصحاب صالات الأفراح المخالفة للإجراءات الاحترازية بالغلق

أعلن ماجد محمد رئيس مجلس مدينة العريش، فى بيان نُشر على الموقع الرسمي لمجلس المدينة، أن هناك تنبيهًا معممًا على قاعات الأفراح بوقف الأنشطة خلال هذه الفترة، تنفيذًا للقرارات الرسمية بهذا الشأن، ولحين صدور بيان آخر، وإلا سيتعرض أصحاب هذه القاعات للمسائلة القانونية والغلق.

وأكد البيان، أنه لن يُسمح بفتح الصالات أو القاعات إلا بعد صدور قرار حكومى بذلك.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على تم بدء انتشار أفراد الأمن بالميادين لتحقيق الانضباط، حيث أهاب رئيس مجلس المدينة بالمواطنين الحفاظ على جمال ونظافة الميادين العامة، خاصة بعد رفع كفاءتها بالشكل الذي يليق بعاصمة المحافظة.