تعقيم ورش منزلي حالتين مصابتين بكورونا في العريش

طهّر فريق وحدة مكافحة الملاريا والأمراض، اليوم، منزلين حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد في العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت وحدة الملاريا، أن المنزلين جرى تعقيمهما ورشهما بالكامل في منطقة الخزان بشارع أسيوط وحي السمران.

واضاف أنه جرى رش وتطهير 4 شقق سكنية لحالات عزل منزلي، يشبته في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء، أعلنت في وقت سابق، شفاء ما يقرب من 340 حالة كانت مصابة بكورونا وخضعت للحجز المنزلي بمدينة العريش.