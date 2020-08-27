بكري: الحكومة ستزف أخبارًا سارة لعمال التشجير الأسبوع المقبل

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أمام البرلمان منذ أيام عن حل أزمة "عمال الزراعة المؤقتين"، والمعروفين إعلاميا بعمال التشجير.

وأشار "بكري" في تصريحات لـ"الوطن" إلى أنه بموجب الوعد الذي قطعه الوزير "معيط"، سيكون الإعلان عن هذه القرارات الإثنين المقبل ونأمل أن تزف الحكومة بشرى سارة لهؤلاء العمال.

وشدد "بكري" على أن هذه الفئة عانت كثيرًا وتستحق منا الاهتمام، ولا سيما في ظل استمرار جائحة كورونا، قائلًا إن مطلب هذه الفئة هو ثتبيتهم بعقود لضمان حقوقهم المادية.

وكان مجلس النواب قد أثار في جلساته البرلمانية طوال دور الانعقاد الخامس "ملف عمال التشجير"، وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ووزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وذلك على خلفية ما أثاره عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب مصطفى بكري عن وجود 20 ألف عامل، يحصلون على راتب قدره 40 جنيهًا شهريًا منذ أكثر من 20 عامًا، وهو ما رفضه "عبدالعال"، مطالبًا الحكومة بالتدخل.