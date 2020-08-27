نائب محافظ القاهرة: قانون التصالح مع مخالفات البناء هدية للشعب المصري

قال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة هدية للشعب المصري لأننا عانينا منذ سنوات طويلة من البناء المخالف الذي كان عبئا على المرافق والشوارع ولا نستطيع توفير حياة كريمة للمواطنين "ناس بتظلم ناس" من أجل جمع المبالغ المالية الطائلة، وآخرون لا يستطيعون توفير المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن المحافظة ستعمل على توصيل المرافق لتلك المباني بثمن بسيط للغاية ويمكن لأي مواطن أن يتحمله ويتم تقسيط المبلغ على 3 سنوات، وفي نفس الوقت سيتم ضخ تلك المبالغ في المرافق من المياه ورصف الشوارع وسنستطيع توفير بنية تحتية سليمة لجميع المواطنين.

ووجه نصيحة للمواطنين بأنه يجب عليهم أخذ كافة احتياطاتهم عند شراء أي عقار أو منزل والتأكد من أن المبني غير مخالف ويتم ذلك من خلال رؤية رخصة البناء واسم المالك وعدد الأدوار المسموح بها للبناء، وفي حالة وجود أي من هذه الأشياء إذا تكون العقارات بها مشكلة أو مخالفة.

وتابع أن التصالح في شمال القاهرة يكون بمبلغ 200 جنيه للمتر الواحد وهي أرقام بسيطة وهدية يستطيع أي مواطن دفعها وتقسيطها على 3 سنوات، ولكن هناك بعض المناطق يكون فيها التصالح حوالي 1000 جنيه للمتر وهي أرقام غير مرتفعة بالنسبة لمنطقة القاهرة.