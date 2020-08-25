رئيس جامعة بنها يستقبل وفد سفارة الصومال بالقاهرة

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وفدا من السفارة الصومالية بالقاهرة، برئاسة السكرتير الأول للسفارة بشير محبوب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، وإبراهيم محمد عمر نائب الملحق الثقافي بسفارة الصومال بالقاهرة، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة الوافدين بالجامعة والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأشار رئيس لجامعة إلى أن اللقاء تناول متابعة الموقف الدراسي للطلاب الصومالين بالجامعة، سواء على مستوي البكالوريوس أو الدرسات العليا.

ومن جانبه وجة السكرتير الأول الشكر للجامعة على الدعم المتواصل الذي تقدمة للطلاب الصومالين، من خلال المنح التي تقدمها الجامعة للأشقاء الصومالين خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عدد الدارسين الصومالين بالجامعة 26 بالمرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى 9 طلاب بمرحلة الدرسات العليا.