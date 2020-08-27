ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد محال تجهيز الطعام بالعاشر

ضبطت مديرية التموين بالشرقية موادا غذائية مجهولة المصدر في أحد محال تجهيز وجبات الطعام.

وقامت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بشن حملة تفتيشية مشتركة على أحد محال تجهيز وجبات الطعام بالمجاورة 32 بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 كيلو شيش طاووق متبل ولحم مفروم، جاهز للتصنيع "مجهول المصدر"، وبالكشف الظاهري على المضبوطات تبين أنه لايوجد بها أي تغيير في الخواص والطبيعة من حيث اللون والملمس والرائحة ولكنها غير مدون عليها أي بيانات مما يدل على أنها مجهولة المصدر، وتم سحب عينات من المضبوطات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وتم تحرير محضر جنح "أ د ط" أول العاشر ضد صاحب المصنع بمعرفة مديرية التموين لإتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.