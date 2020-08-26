محافظ الشرقية يوجه باستبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بالزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه المهندس محمد الصافي، السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية في شوارع مدينة الزقازيق مساء أمس، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع المحطة والجلاء والصاغة، لمتابعة حملات ضبط التكاتك المخالفة، وغير الملتزمة بخطوط السير المحددة لها، وكذلك متابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، مشدداً على ضرورة رفع أكوام القمامة أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيسي حي أول وثاني بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، لإجراء أعمال صيانة دورية لأعمدة الإنارة، واستبدال الأعمدة المتهالكة بأخرى جديدة، حفاظاً على أرواح المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة القناطر التسعة، لمتابعة تنفيذ المراحل النهائية لأعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة، والتي عانت لفترات طويلة من الإهمال وعدم الاهتمام، لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة ولمدينة الزقازيق ككل.

شارك في الجولة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، نبيل فاروق، ورئيس حي أول الزقازيق محمد محمود، ورئيس حي ثاني، ثناء فوزي، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.