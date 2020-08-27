حملة لرفع تعديات الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بسندوب في الدقهلية

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق والأسواق العشوائية المتمركزة أسفل كوبري سندوب الجديد وبمحيط مزلقان السكة الحديد بسندوب.

خرجت الحملة بتوجيهات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، وبقيادة الحملة عمرو عرفة نائب رئيس الحي، والفريق المعاون من إدارة البيئة، والمتابعة الميدانية، والورشة الصناعية والأشغالات برئاسة الحي.

وبحسب بيان الحي، فإن انتشار الباعة الجائلين يعوق حركة المارة، وكونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين، ولفك الاختناق المروري المتواجد الناتج عن العشوائية المتواجدة بالمكان.

وقال محمد عبدالباقي، رئيس الحي إننا لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كل أشكال التعديات الكائنة بالحي لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية.

ووجه رئيس حي غرب المنصورة، لإدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.