الرئيس العراقي: الانتهاكات التركية تعد خرقا للقوانين الدولية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، على أهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية عن صالح تشديده "على أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية، لافتاً إلى أنها تعد خرقاً للقوانين الدولية وعلاقات حسن الجوار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي استعداد فرنسا للاستمرار في برامج تدريب القوات العراقية لتعزيز قدرات التسليح والمواجهة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد خلال مؤتمر صحفي مع الوزيرة الفرنسية قوله: "سنطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة".

وأضاف عناد، أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري.

فيما أعلنت قناة "العربية"، أن الطيران التركي يقصف قرية في محافظة دهوك العراقية دون ذكر مزيد من التفاصيل.