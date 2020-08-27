وزيرة الجيوش الفرنسية تجرى محادثات بشأن التدخلات التركية في العراق

أعلن مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وصولها إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات بشأن "التدخلات التركية" على الأراضي العراقية، خاصة الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني (حركة التمرد الكردية التركية) في كردستان العراق.

وقال مكتب الوزيرة الفرنسية، حسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - إنّ بارلي ستجري محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في مايو الماضي.

وأضاف البيان ـ الذي أصدره مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية ـ أنّ بارلي ستركز خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة تنظيم "داعش" لاحترام سيادة العراق.

وكان مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية، قال في وقت سابق: "انتقلنا إلى مستوى مقلق من المساس بالسيادة العراقية"، مؤكدا من جديد "دعم فرنسا الكامل للسيادة العراقية في إطار توازن إقليمي معقد"، موضحا أنّ باريس رصدت عناصر تدل على قيام داعش سرا بإعادة تنظيم لصفوفه لم تكن متوقعة لكنها تشكل تحديا حقيقيا للعراق.