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ضبط 3 موظفين تقاضوا رشوة لتحويل العقارات من سكني لتجاري

كتب:

محمد بركات
01:47 م | الخميس 27 أغسطس 2020
صورة أرشفية

صورة أرشفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 موظفين بالقاهرة لقيامهم باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجاري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام (ثلاثة موظفين) بحى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة باستغلال موقعهم الوظيفى فى التواطؤ مع (شخصين - مقيمان بذات الجهة) وتمكينهم من تعديل استخدام العقارات وتحويلها من سكنى إلى تجارى– على خلاف الحقيقة – للحصول على مكاسب مالية وأرباح تجارية بالمخالفة لشروط التنسيق الحضاري بحي مصر الجديدة ودون سداد مستحقات الدولة من قيمة تعديلات استخدام العقارات من سكنى إلى تجارى، ما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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