محافظ المنوفية : إزالات فورية علي مساحة 2300 م بمراكز الشهداء وقويسنا

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار إزالة كافة التعديات دون إستثناءات ، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة إستكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام ، و تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بتنفيذ حالتين إزالة فورية بقرية دنشواي أحدهما مبني داخل الحيز العمراني بدون ترخيص علي مساحة 187 متر ، والاخري بناء بدون ترخيص علي مساحة 112 متر ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور مسئولي التنظيم .

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع الجهات الأمنية وبحضور مدير المنطقة الصناعية بقويسنا بتنفيذ إزالة فورية ليلاً في المهد لمخالف متعدي علي قطعة أرض بالمنطقة الصناعية علي مساحة 2000 متر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن ، مشيراً إلى تكثيف الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.