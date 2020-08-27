إزالة 2995 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 2995 حالة تعدٍ بواقع 2161 حالة على الأراضي الزراعية، و834 حالة على أراضي أملاك الدولة، فيما تم ضبط وإزالة 336 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك على مدار 5 أشهر متتالية، وتحديدًا منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في 25 مارس 2020، بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى اليوم الخميس.

جاء ذلك على هامش مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة.