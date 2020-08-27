محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة غدا بمسجد النصر بالمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن أنه سيقوم بأداء صلاة أول جمعة غدًا بعد عودتها بمسجد النصر بالمنصورة، ويرافقه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ويلقى خطبة الجمعة الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة أوقاف الدقهلية.

وتابع المحافظ أعمال حملات التطهير والتعقيم التي تتم بمساجد المحافظة استعدادا لإقامة صلاة الجمعة بها في إطار الخطة التي أعدتها المحافظة في هذا الشأن حرصا على سلامة المترددين على المساجد بنطاق المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وكلف المحافظ الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية للتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ الخطة بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف استمرار أعمال حملات التطهير والتعقيم بالمساجد على مستوى المحافظة بمساهمات متميزة من المجتمع المدني، مؤكدا على حرص الأوقاف والمحافظة على تنفيذ وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي خلال أداء الشعائر حفاظا على سلامة وحياة الجميع.

وأضاف أنه تنفيذًا لتكليفات السيد المحافظ فإن هناك متابعة مستمرة لأعمال التطهير والتعقيم بالمساجد من خلال اللجان المختصة بمديرية الأوقاف بالدقهلية.