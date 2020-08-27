النقل النهري تبدأ فحص العوامات النيلية على مرحلتين

قال اللواء شعبان عبدالسلام، رئيس هيئة النقل النهري، إنّ الوحدات النهرية تمر بفحص فني لاعتماد كل وحدة ملاحية "سياحية - صندل نقل بضائع - عبارات - نزهة عامة - نزهة خاصة - معديات" والحصول على ترخيص التشغيل، إضافة إلى أنّ الفحص الفني للوحدات النهرية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تبدأ بفحص الوحدة النهرية على الماء، فيتم ذلك كل سنتين لكل الوحدات الملاحية، عدا الجرارات والبارجات كل 3 سنوات.

وأضاف عبدالسلام، لـ"الوطن"، أنّ المرحلة الثانية تكون فحص جاف بعد رفع الوحدة الملاحية من سطح الماء للكشف على سلامة البدن وكفاءة الأجهزة التشغيلية، فيتم تغيير الصاج التالف، وعمل المراشمات والدهانات اللازمة للوحدات الملاحية، لمنع تعرضها للغرق.

ويأتي فحص الجفاف كل 4 سنوات لوحدات "نزهة عامة - نزهة خاصة - معديات - نقل ركاب وسيارات"، وكل 5 سنوات للوحدات النهرية السياحية، وكل 6 سنوات لوحدات نقل الركاب، وذلك في الورش المعتمدة لدى الهيئة العامة للنقل النهري، على يد نخبة من مهندسي الإدارة العامة للتراخيص الملاحية.

وأشار رئيس النقل النهري، إلى أنّ مرفق النقل النهري ظل منذ الخمسنيات يعاني من إهمال الدولة حتى أصبح ينقل أقل من 1% من حجم السلع والبضائع المنقولة بمصر، موضحا أنّ 60 مليون راكب ينقلهم النيل سنويا، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء، كما أنّ هيئة النقل العام تمتلك نحو 14 أتوبيسا نهريا، وسنساعد هيئة النقل العام بطرح "مراسي" جديدة وتوفير أتوبيسات نهرية عصرية وحضارية، وسنطرح المشروع على المستثمرين ليكون علامة من علامات القاهرة نفتخر به.

وتعرضت عوامة جولدز جيم في الدقي الخميس الماضي، للغرق بسبب بعض السلبيات في أساسيات العوامة النيلية، وعدم إجراء أعمال الصيانات بشكل دوري.