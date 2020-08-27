عودة صلاة الجمعة غدا بـ6399 مسجدا في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن عودة صلاة الجمعة بـ 6399 مسجدًا بمختلف مدن وقرى المحافظة اعتبارًا من الغد، وهي المساجد التي يتوفر بها إمام، أو خطيب جمعة، أو خطيب جمعة متطوع، وفقًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأداء الصلاة وفقًا للإجراءات التي أقرتها وزارة الأوقاف.

وشدد "الفقي" على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية بالمساجد ومن أهمها إغلاق أماكن الوضوء والحمامات، وتطهير المساجد قبل وبعد الصلاة، وعدم السماح للمصلين بالاستمرار بالمسجد بعد انتهاء الصلاة، مشيرا إلى أهمية التزام المصلين حرصًا على سلامتهم.

وأكد علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، على الالتزام بجميع ضوابط عودة صلاة الجمعة للمساجد، وفي مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، على أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.