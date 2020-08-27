ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 20.6% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2020

رغم الأزمات المتتالية التي يمر بها قطاع السيارات، منذ اندلاع الشرارة الأولى لجائحة كورونا، إلا أن معدل المبيعات سجل ارتفاعًا، بحسب ما ذكره تقرير مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات السيارات خلال الشهور الـ7 الأولى من العام الجاري 2020 بنسبة 20.6%، وبمبيعات وصلت إلى 108657 مركبة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 بمبيعات وصلت إلى 90042 مركبة.

ووفقًا للتقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 19%، بمببعات وصلت إلى 74637 مركبة، مقارنة بمبيعات الشهور الـ7 الأولى من العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 62810 مركبة، كما ارتفع معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس بنسبة 76%، بمبيعات وصلت إلى 15093 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 8577 مركبة.

وأوضح التقرير ارتفاعًا طفيفًا في مبيعات مركبات الشاحنات بنسبة 1%، بمبيعات وصلت إلى 18927 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 18655 مركبة.