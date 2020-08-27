الإسكان: معدل سقوط الأمطار في مصر تضاعف 9 مرات

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إنّ الوزارة بدأت وضع خطة عقب سقوط الأمطار الغزيرة مارس الماضي، ومتابعة معدلات الأمطار التي سقطت على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الثلاث سنوات الماضية، وتبيّن أنّ كمية الأمطار التي بدأت تتساقط جاءت في إطار التغير المناخي في العالم.

وأضاف إسماعيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر لم تكن مصنفة من الدول المطيرة قبل ذلك، إذ كان معدل سقوط الأمطار في حدود 8 ملليمترات في اليوم، وارتفع المعدل في 2018 ليصل لـ16 ملليمترًا، وارتفع في مارس 2020 ليصل 45 ملليمترا في اليوم، ما يدل على أنّ الرقم يتضاعف بمعدل 6 و7 و9 أضعاف تقريبا.

وأشار إلى أنّه لذلك كان من الصعب الاعتماد على شبكات الصرف الصحي، نظرا لقدرتها الاستيعابية، لذلك بدأت الوزارة توجيه الزملاء في الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة والمدن الجديدة والقطاعات الهندسية بحصر نقاط التأثر ووضع حلول لها غير تقليدية، مثل إعادة استخدام مياه الأمطار، وليس فقط التخلص منها.

وأوضح أنّ شدة الأمطار تختلف من منطقة عن الأخرى، بسبب الطبيعة الطبوغرافية المختلفة، لافتًا إلى أنّ منسوب الأرض في القاهرة الجديدة يتعدى 350 مترًا فوق منسوب مياه نهر النيل في المعادي، مؤكدًا أنّ المناسيب المرتفعة والمنخفضة في الأرض لها تأثيرها في حركة مياه الأمطار.