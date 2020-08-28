مدير توزيع شركة أوسكار: فيلم TENET ينعش سوق السينما

حالة من الإنتعاش السينمائي تشهدها دور العرض في الوقت الحالي، بعدما استقبلت دور العرض فيلم TENET لمخرجه كريستوفر نولان رسميًا في صالات السينما منذ مساء الأربعاء الماضي في أكثر من 50 دولة حول العالم، بعد عدة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال حسن عبد الفتاح مدير توزيع شركة أوسكار، أن فيلم TENET، سيعمل علي انتعاش سوق السينما، خاصة عندما يكون هناك أكثر من خيار أمام المشاهد بعد طرح فيلمي "تؤام روحي" و"الغسالة" فهذه الخطوة تحُسب لصالح أبطالها، خاصة في ظل قرار عدم تجاوز نسبة الحضور 25%.

وأضاف لـ"الوطن"، "نحن نتأخذ كافة الإجراءات الوقائية بارتداء قناع الوجه، والحفاظ علي مسافة لا تقل عن متر مابين المشاهدين، إلا أن طرح الفيلم الأجنبي في ذلك الوقت يعتبر فرصة لإنقاذ السينما عالمياً بعد فترة كبيرة من الركود السينمائي".

الفيلم بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي، وتدور أحداثه فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

حيث لاقي الفيلم استحسان من الجمهور المصري فور طرحه، حيث رفعت أحد السينمات بأكتوبرلافتة "كاملة العدد" لمدة 5 أيام متتالية، حيث أنه يعتبر الفيلم الأجنبي الأول الذي تم طرحه بعد انتشار كورونا، كما بدأت الدول الأخري في استقبال جماهيرها منها فرنسا التي ألزمت المواطنين بارتداء قناع الوجه قبل الدخول السينمات، حيث وجه رئيس الوزراء الفرنسي المعين مؤخرًا "جان كاستكس"، كلمته إلى الجماهير بأن يذهبوا إلى دور السينما، والمسارح مرة آخرى، طالما الكل ملتزم بارتداء أقنعة الوجه .

إلا أن الأمر لم ينتقل إلي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه لن يتم عرض الفيلم فى دور العرض الأمريكية لمدة أسبوعين آخرين، لحين الحصول علي إذن لإعادة فتح دور العرض المغلقة.

الفيلم بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي، و يعتبر كريستوفر نولان، واحداً من أهم المخرجين في العالم، وترشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، والبافتا 4 مرات.